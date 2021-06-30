В Украине воплощаются 10 проектов ООН стоимостью более $ 125 млн, - Шмыгаль
В рамках международной технической помощи в Украине осуществляются 10 проектов ООН общей стоимостью более $ 125 млн
Об этом заявил премьерминистр Денис Шмыгаль на заседании Руководящего комитета высокого уровня по внедрению Рамочной программы партнерства между правительством Украины и ООН на 2018-2022 годы, передает "Правительственный портал" .
"Ценим деятельность ООН в пределах предоставленной Украине международной технической помощи. На сегодняшний день в Украине успешно реализуются 10 проектов общей сметной стоимостью более $ 125 млн. Последовательная политическая поддержка ООН и оказание технической, экспертной и финансовой помощи играют важную роль в реализации реформ и обеспечении стабильности в Украине ", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр также поблагодарил ООН за помощь, оказываемую Украине во внедрении реформ и помощь и поддержку в направлении борьбы с COVID-19.
В заседании комитета приняли участие координатор системы ООН в Украине Асенефа Лубрани, представители организаций системы ООН и правительства Украины. Участники заседания обсудили основные результаты выполнения Рамочной программы и запланированные мероприятия для обеспечения достижения общих поставленных целей партнерства.
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