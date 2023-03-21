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В Украине военные будут иметь испытательный срок для контракта

21 мартa, 2023 вторник
14:47
Общество Вооруженные Сили Украины

Во вторник ВРУ приняла закон, согласно которому украинцы, впервые подписавшие контракт на военную службу, будут иметь полугодовой испытательный срок

Об этом информирует нардеп Алексей Гончаренко .

Верховная Рада внесла изменения в исполнение воинского долга и прохождения службы.

В частности, будет обязательно испытание на срок до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту. Военнослужащие, успешно прошедшие испытания, продолжат служить Украине.

Принятие законопроекта №8169 поддержали 262 народных депутата.

Проект вносит поправку: на особый период на службу по контракту защитников офицерского состава принимают от 20 до 40 лет. Раньше предельный возраст был до 30 лет.

"Также предусмотрена замена воинского звания "первый сержант" на "главный сержант" – для урегулирования пенсионного обеспечения граждан, которые были уволены с военной службы и которым присвоили соответствующие воинские звания до вступления в силу настоящего Закона), а также нормировать возможность зачисления срока выслуги лет в военном звании, присвоенном военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, до проведения установленной Законом переаттестации, для получения очередного обновленного воинского звания", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законом №8169 предлагается:

  • урегулировать некоторые нормы по установлению, изменению или прекращению правовых отношений между государством и украинцами в вопросах выполнения воинской обязанности, в частности связанных с подготовкой граждан к военной службе, их припиской к призывным участкам, призывом на военную службу и прохождением ими срочной военной службы ;
  • ввести испытания при принятии на военную службу по контракту;
  • установить сроки прохождения военной службы по контракту от 1 до 10 лет путем исключения соответствующего положения по шестимесячному сроку;
  • осовременить некоторые положения закона и разделить их на мирное время и особый период – вне и в пределах периодов проведения мобилизации, действия военного положения или состояния войны;
  • привести положения статьи об увольнении военнослужащих со службы в соответствие с ранее принятыми законами.

20 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект о присвоении офицерского звания военным без высшего образования, но с боевым опытом.

Верховная Рада
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