В Украине во время войны строится минимум 109 ЖК, а в Одессе даже приобрели квартиру, - маркетинг-директор

Маркетинг-директор поделился информацией в эфире Еспресo.TV.



"По состоянию на сегодняшнее утро по меньшей мере 32 девелопера по всей Украине начали или продолжают свою работу, в общей сложности строя не менее 109 жилых комплексов", - отметил Судилковский.



Директор по маркетингу добавил, что первые 2 недели полномасштабной войны России против Украины рынка недвижимости фактически не существовало - ничего не строилось, так последние 2 недели прослеживается положительная динамика.



"Приятно, что строительство продолжается не только в западных областях Украины. Вчера от одесского девелопера мы получили известие о том, что была продана первая квартира во время войны", - отметил Денис Судилковский.



Маркетинг-директор подчеркнул, что сейчас купить готовое жилье в Украине невозможно, ведь во время действия военного положения реестры закрыты. Но приобретение квартиры в новостройке - это инвестиция, которая управляется другими законами. То есть стать инвестором строительства можно даже во время войны.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы уже могут подать заявку через "Дию" на компенсацию утраченной недвижимости во время войны.