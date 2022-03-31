В Украине во время войны строится минимум 109 ЖК, а в Одессе даже приобрели квартиру, - маркетинг-директор
Директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский рассказал, что сейчас в Украине строятся не менее 109 жилых комплексов, а в Одессе девелопер даже продал квартиру
Маркетинг-директор поделился информацией в эфире Еспресo.TV.
"По состоянию на сегодняшнее утро по меньшей мере 32 девелопера по всей Украине начали или продолжают свою работу, в общей сложности строя не менее 109 жилых комплексов", - отметил Судилковский.
Директор по маркетингу добавил, что первые 2 недели полномасштабной войны России против Украины рынка недвижимости фактически не существовало - ничего не строилось, так последние 2 недели прослеживается положительная динамика.
"Приятно, что строительство продолжается не только в западных областях Украины. Вчера от одесского девелопера мы получили известие о том, что была продана первая квартира во время войны", - отметил Денис Судилковский.
Маркетинг-директор подчеркнул, что сейчас купить готовое жилье в Украине невозможно, ведь во время действия военного положения реестры закрыты. Но приобретение квартиры в новостройке - это инвестиция, которая управляется другими законами. То есть стать инвестором строительства можно даже во время войны.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы уже могут подать заявку через "Дию" на компенсацию утраченной недвижимости во время войны.
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