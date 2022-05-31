В Украине во время войны разрешили возобновить спортивные соревнования
Министерство молодежи и спорта, несмотря на полномасштабную войну с Россией, позволило проводить в Украине спортивные соревнования
Об этом сообщил олимпийский чемпион Жан Беленюк в facebook .
Он обнародовал соответствующий указ министерства, которым разрешено проведение соревнований без зрителей.
"Разрешено проведение в отдельных местностях Украины с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном состоянии всеукраинских спортивных соревнований среди взрослых и спортсменов ближайшей возрастной группы, без присутствия зрителей", - говорится в документе.
Проведение учебно-тренировочного собрания разрешено спортсменам всех возрастов, с детьми включительно.
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26 апреля премьер-лига объявила чемпионат Украины по футболу завершенным, поскольку его невозможно доиграть из-за полномасштабной российской агрессии.
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