Об этом сообщил олимпийский чемпион Жан Беленюк в facebook .

Он обнародовал соответствующий указ министерства, которым разрешено проведение соревнований без зрителей.

"Разрешено проведение в отдельных местностях Украины с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном состоянии всеукраинских спортивных соревнований среди взрослых и спортсменов ближайшей возрастной группы, без присутствия зрителей", - говорится в документе.

Проведение учебно-тренировочного собрания разрешено спортсменам всех возрастов, с детьми включительно.

26 апреля премьер-лига объявила чемпионат Украины по футболу завершенным, поскольку его невозможно доиграть из-за полномасштабной российской агрессии.

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