В Украине во время нового локдауна предлагают разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками

Об этом он заявил в интервью "Апострофу" .

По его словам, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками во время очередного возможного усиления карантина.

"Среди различных опций, в том числе, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые против COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - сказал Кузин.