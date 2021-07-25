В Украине во время нового локдауна предлагают разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных от COVID-19
Об этом он заявил в интервью "Апострофу" .
По его словам, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками во время очередного возможного усиления карантина.
"Среди различных опций, в том числе, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые против COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - сказал Кузин.
- Напомним, 23 июля в Министерстве здравоохранения заявили, что прогнозируют новую волну коронавируса и возвращение к "красной" зоне карантина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.95
Покупка 26.95Продажа 27.2
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное