В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения
В пятницу, 20 октября, стало известно, что Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Внесены изменения в Правила дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза", - пишет Мельничук.
Изменения ПДД 2023 год:
- предусмотрена обязанность включать при движении на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар;
- запрещено перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;
- уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.
Уплата штрафов за нарушение ПДД
В конце сентября в приложении Дия возобновили возможность просматривать и платить штрафы за нарушение ПДД
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