В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Правила дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза", - пишет Мельничук.

Изменения ПДД 2023 год:

предусмотрена обязанность включать при движении на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар;

запрещено перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;

уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Уплата штрафов за нарушение ПДД

В конце сентября в приложении Дия возобновили возможность просматривать и платить штрафы за нарушение ПДД