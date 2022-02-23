В Украине вместо военкоматов появятся "Милитари-ЦНАПы": Кабмин принял решение

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.



"Сегодня утвердили положения таких центров. Они позволят осовременить и улучшить организацию процесса военного учета, призыва и мобилизации", - говорится в сообщении.



В терцентрах будет полноценно развернута система "Оберег". Это реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который повысит эффективность развертывания обороны и подготовки нашей армии.

Напомним, что Верховная Рада Украины разрешила Кабмину в течение трех месяцев перераспределять средства из любой статьи госбюджета на защиту и оборону.