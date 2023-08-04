В Украине вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов
Глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине 1 октября вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов
Об этом Гетманцев сообщил в комментарии Украинскому Радио.
По его словам, предпринимателей, которые с 1 октября не будут использовать регистраторы расчетных операций или программные регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО, "кассовый аппарат") ожидают большие штрафы.
"Что касается проверок налогоплательщиков, то я хочу обратиться к предприятиям торговли по установке кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены", - подчеркнул Гетманцев.
Отмечается, что государственная налоговая служба налагает штраф на каждую транзакцию без фискализации.
"Сумма штрафа зависит от суммы чека и количества выявленных нарушений. Первое нарушение: 100% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями. Второе и следующие нарушения: 150% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями" , – говорится в сообщении.
- 26 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8401, отменяющий 2% налог ФЛП и возобновляющий проверки для некоторых предпринимателей. Те, кто раньше пользовался упрощенной системой налогообложения, теперь будут платить обязательные платежи по ставке 5%. Эти изменения вступили в силу с 1 августа.
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