Об этом Гетманцев сообщил в комментарии Украинскому Радио.

По его словам, предпринимателей, которые с 1 октября не будут использовать регистраторы расчетных операций или программные регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО, "кассовый аппарат") ожидают большие штрафы.

"Что касается проверок налогоплательщиков, то я хочу обратиться к предприятиям торговли по установке кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены", - подчеркнул Гетманцев.

Отмечается, что государственная налоговая служба налагает штраф на каждую транзакцию без фискализации.

"Сумма штрафа зависит от суммы чека и количества выявленных нарушений. Первое нарушение: 100% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями. Второе и следующие нарушения: 150% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями" , – говорится в сообщении.