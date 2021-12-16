В Украине вдвое уменьшилась загруженность COVID-кроватей с кислородом
Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что заполненность кроватей с кислородом для госпитализированных с коронавирусом снизилась в два раза
Об этом он заявил на брифинге .
Министр здравоохранения отметил, что Украина вышла из ТОП-10 стран с самыми высокими показателями заболеваемости COVID-19 в Европе.
По его словам, в Украине уровень инфицирований коронавирусом вдвое ниже, чем в странах ЕС.
"Впервые за последние 3 месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов Украины опустился ниже предельного значения в 60 человек на 100 тыс. населения. Две из трех ководных кроватей с кислородом являются сейчас свободными, пациентами занята лишь треть всех имеющихся коек. в 2 раза – с 70% до 35%", - уточнил Виктор Ляшко.
- Напомним, в "оранжевой" зоне карантина не осталось ни одного региона Украины: Закарпатье перешло в "желтую" зону.
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