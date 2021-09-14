В Украине вакцинация от коронавируса не будет обязательной, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти не планируют вводить обязательную вакцинацию населения
Об этом заявил глава правительства в ответ на вопрос журналистки во время пресс-конференции, передает Еспресо.Tv.
Но несмотря на это, по словам Шмыгаля, власть будет мотивировать людей делать прививки.
"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", - сказал он.
Шмыгаль объяснил, что власть не может вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но "мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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