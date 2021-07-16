В Украине в течение суток зарегистрировано 737 новых случаев COVID-19, умерло 17 пациентов
По состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 2243605 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 702 - летальные, 2180281 лицо выздоровело
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 15 июля было зарегистрировано 737 новых случаев COVID-19 (в том числе 50 детей и 16 медработников), 17 человек умерли, 616 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 224 случая;
- Винницкая область - 10 случаев;
- Волынская область - 10 случаев;
- Днепропетровская область - 27 случаев;
- Донецкая область - 37 случаев;
- Житомирская область - 15 случаев;
- Закарпатская область - 4 случая;
- Запорожская область - 18 случаев;
- Ивано-Франковская область - 9 случаев;
- Киевская область - 30 случаев;
- Кировоградская область - 6 случаев;
- Луганская область - 26 случаев;
- Львовская область - 24 случая;
- Николаевская область - 27 случаев;
- Одесская область - 95 случаев;
- Полтавская область - 32 случая;
- Ровенская область - 8 случаев;
- Сумская область - 13 случаев;
- Тернопольская область - 14 случаев;
- Харьковская область - 26 случаев;
- Херсонская область - 16 случаев;
- Хмельницкая область - 5 случаев;
- Черкасская область - 23 случая;
- Черновицкая область - 9 случаев;
- Черниговская область - 29 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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