В Украине в течение суток зарегистрировано 737 новых случаев COVID-19, умерло 17 пациентов

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 15 июля было зарегистрировано 737 новых случаев COVID-19 (в том числе 50 детей и 16 медработников), 17 человек умерли, 616 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 224 случая;

Винницкая область - 10 случаев;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 27 случаев;

Донецкая область - 37 случаев;

Житомирская область - 15 случаев;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 18 случаев;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 30 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 26 случаев;

Львовская область - 24 случая;

Николаевская область - 27 случаев;

Одесская область - 95 случаев;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 13 случаев;

Тернопольская область - 14 случаев;

Харьковская область - 26 случаев;

Херсонская область - 16 случаев;

Хмельницкая область - 5 случаев;

Черкасская область - 23 случая;

Черновицкая область - 9 случаев;

Черниговская область - 29 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях", - говорится в сообщении.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.