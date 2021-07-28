В Украине в течение суток зарегистрировано 717 новых случаев COVID-19, умерли 15 пациентов
По состоянию на утро 28 июля в Украине зафиксирован 2250061 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 891 - летальные, 2185339 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 27 июля было зарегистрировано 717 новых случаев COVID-19 (в том числе 36 детей и 97 медработников), 15 человек умерли, 459 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 189 случаев;
- Винницкая область - 27 случаев;
- Волынская область - 6 случаев;
- Днепропетровская область - 24 случая;
- Донецкая область - 70 случаев;
- Житомирская область - 7 случаев;
- Закарпатская область - 4 случая;
- Запорожская область - 53 случая;
- Ивано-Франковская область - 9 случаев;
- Киевская область - 17 случаев;
- Кировоградская область - 2 случая;
- Луганская область - 30 случаев;
- Львовская область - 23 случая;
- Николаевская область - 13 случаев;
- Одесская область - 47 случаев;
- Полтавская область - 18 случаев;
- Ровенская область - 8 случаев;
- Сумская область - 27 случаев;
- Тернопольская область - 12 случая;
- Харьковская область - 32 случая;
- Херсонская область - 43 случая;
- Хмельницкая область - 14 случаев;
- Черкасская область - 27 случаев;
- Черновицкая область - 10 случаев;
- Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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