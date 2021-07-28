В Украине в течение суток зарегистрировано 717 новых случаев COVID-19, умерли 15 пациентов

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 27 июля было зарегистрировано 717 новых случаев COVID-19 (в том числе 36 детей и 97 медработников), 15 человек умерли, 459 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 189 случаев;

Винницкая область - 27 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 24 случая;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 7 случаев;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 53 случая;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 17 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 30 случаев;

Львовская область - 23 случая;

Николаевская область - 13 случаев;

Одесская область - 47 случаев;

Полтавская область - 18 случаев;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 27 случаев;

Тернопольская область - 12 случая;

Харьковская область - 32 случая;

Херсонская область - 43 случая;

Хмельницкая область - 14 случаев;

Черкасская область - 27 случаев;

Черновицкая область - 10 случаев;

Черниговская область - 5 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.