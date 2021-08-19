В Украине в течение суток зарегистрировано 1560 новых случаев COVID-19, умерли 32 человека
По состоянию на утро 19 августа в Украине зафиксировано 2 270 226 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 368 - летальные, 2 199 118 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 18 августа было зарегистрировано 1560 новых случаев COVID-19 (в том числе 90 детей и 35 медработников), 32 человека погибли, 898 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 245 случаев;
- Винницкая область - 72 случая;
- Волынская область - 17 случаев;
- Днепропетровская область - 61 случай;
- Донецкая область - 69 случаев;
- Житомирская область - 42 случая;
- Закарпатская область - 18 случаев;
- Запорожская область - 80 случаев;
- Ивано-Франковская область - 58 случаев;
- Киевская область - 58 случаев;
- Кировоградская область - 10 случаев;
- Луганская область - 52 случая;
- Львовская область - 57 случаев;
- Николаевская область - 22 случая;
- Одесская область - 105 случаев;
- Полтавская область - 38 случаев;
- Ривненская область - 17 случаев;
- Сумская область - 48 случаев;
- Тернопольская область - 87 случаев;
- Харьковская область - 130 случаев;
- Херсонская область - 50 случаев;
- Хмельницкая область - 59 случаев;
- Черкасская область - 44 случая;
- Черновицкая область - 82 случая;
- Черниговская область - 39 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.56
Покупка 26.56Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 30.98Продажа 31.36
- Актуальное
- Важное