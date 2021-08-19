В Украине в течение суток зарегистрировано 1560 новых случаев COVID-19, умерли 32 человека

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 18 августа было зарегистрировано 1560 новых случаев COVID-19 (в том числе 90 детей и 35 медработников), 32 человека погибли, 898 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 245 случаев;

Винницкая область - 72 случая;

Волынская область - 17 случаев;

Днепропетровская область - 61 случай;

Донецкая область - 69 случаев;

Житомирская область - 42 случая;

Закарпатская область - 18 случаев;

Запорожская область - 80 случаев;

Ивано-Франковская область - 58 случаев;

Киевская область - 58 случаев;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 52 случая;

Львовская область - 57 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 105 случаев;

Полтавская область - 38 случаев;

Ривненская область - 17 случаев;

Сумская область - 48 случаев;

Тернопольская область - 87 случаев;

Харьковская область - 130 случаев;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 59 случаев;

Черкасская область - 44 случая;

Черновицкая область - 82 случая;

Черниговская область - 39 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.