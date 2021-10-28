В Украине в течение суток вакцинировали от COVID-19 рекордное количество людей
В среду, 27 октября, в Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса, вакцинировав 291 985 человек
Об этом сообщает в Telegram Минздрав Украины.
Первую дозу получили 212 684 человека, 79 301 человек завершил вакцинацию.
Всего с начала вакцинальной кампании привито 9 576 177 человек, из них получили первую дозу 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).
В общей сложности сделано 16 793 558 прививок.
В Минздраве отметили, что 94% госпитализированных из COVID-19 в течение недели с 18 по 24 октября – невакцинированы.
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