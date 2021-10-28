В Украине в течение суток вакцинировали от COVID-19 рекордное количество людей

Об этом сообщает в Telegram Минздрав Украины.



Первую дозу получили 212 684 человека, 79 301 человек завершил вакцинацию.



Всего с начала вакцинальной кампании привито 9 576 177 человек, из них получили первую дозу 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).



В общей сложности сделано 16 793 558 прививок.



В Минздраве отметили, что 94% госпитализированных из COVID-19 в течение недели с 18 по 24 октября – невакцинированы.