В Украине в течение суток обнаружили 174 новых заражения коронавирусом, 7 человек умерли
По состоянию на утро 12 июля в Украине зафиксировано 2241217 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 604 - летальные, 2177529 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 11 июля был зарегистрирован 174 новых случая COVID-19 (в том числе 16 детей и 1 медработник), 7 человек погибли, 236 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 63 случая;
Винницкая область - 7 случаев;
Волынская область - 1 случай;
Днепропетровская область - 24 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Житомирская область - 5 случаев;
Запорожская область - 3 случая;
Киевская область - 13 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 1 случай;
Львовская область - 4 случая;
Николаевская область - 7 случаев;
Одесская область - 10 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ровенская область - 1 случай;
Сумская область - 5 случаев;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 9 случаев;
Херсонская область - 4 случая;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черкасская область - 3 случая;
Черновицкая область - 2 случая.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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