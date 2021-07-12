В Украине в течение суток обнаружили 174 новых заражения коронавирусом, 7 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 11 июля был зарегистрирован 174 новых случая COVID-19 (в том числе 16 детей и 1 медработник), 7 человек погибли, 236 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:



г. Киев - 63 случая;

Винницкая область - 7 случаев;

Волынская область - 1 случай;

Днепропетровская область - 24 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 5 случаев;

Запорожская область - 3 случая;

Киевская область - 13 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 1 случай;

Львовская область - 4 случая;

Николаевская область - 7 случаев;

Одесская область - 10 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 1 случай;

Сумская область - 5 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 9 случаев;

Херсонская область - 4 случая;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черкасская область - 3 случая;

Черновицкая область - 2 случая.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях", - отметили в Минздраве.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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