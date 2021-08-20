В Украине в течение суток коронавирусом заразились 1600 человек, 26 пациентов умерли

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 19 августа было зарегистрировано 1600 новых случаев COVID-19 (в том числе 112 детей и 46 медработников), 26 человек умерли, 882 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 222 случая;

Винницкая область - 33 случая;

Волынская область - 22 случая;

Днепропетровская область - 68 случаев;

Донецкая область - 108 случаев;

Житомирская область - 48 случаев;

Закарпатская область - 20 случаев;

Запорожская область - 97 случаев;

Ивано-Франковская область - 61 случай;

Киевская область - 71 случай;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 70 случаев;

Николаевская область - 17 случаев;

Одесская область - 109 случаев;

Полтавская область - 56 случаев;

Ровенская область - 29 случаев;

Сумская область - 46 случаев;

Тернопольская область - 56 случаев;

Харьковская область - 86 случаев;

Херсонская область - 75 случаев;

Хмельницкая область - 68 случаев;

Черкасская область - 34 случая;

Черновицкая область - 79 случаев;

Черниговская область - 48 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.