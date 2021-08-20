В Украине в течение суток коронавирусом заразились 1600 человек, 26 пациентов умерли
По состоянию на утро 20 августа в Украине зафиксировано 2271826 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 394 - летальные, 2 200 000 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 19 августа было зарегистрировано 1600 новых случаев COVID-19 (в том числе 112 детей и 46 медработников), 26 человек умерли, 882 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 222 случая;
- Винницкая область - 33 случая;
- Волынская область - 22 случая;
- Днепропетровская область - 68 случаев;
- Донецкая область - 108 случаев;
- Житомирская область - 48 случаев;
- Закарпатская область - 20 случаев;
- Запорожская область - 97 случаев;
- Ивано-Франковская область - 61 случай;
- Киевская область - 71 случай;
- Кировоградская область - 10 случаев;
- Луганская область - 67 случаев;
- Львовская область - 70 случаев;
- Николаевская область - 17 случаев;
- Одесская область - 109 случаев;
- Полтавская область - 56 случаев;
- Ровенская область - 29 случаев;
- Сумская область - 46 случаев;
- Тернопольская область - 56 случаев;
- Харьковская область - 86 случаев;
- Херсонская область - 75 случаев;
- Хмельницкая область - 68 случаев;
- Черкасская область - 34 случая;
- Черновицкая область - 79 случаев;
- Черниговская область - 48 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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