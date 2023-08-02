Об этом сообщает Министерство энергетики Украины .

"В минувшие сутки произошли аварийные ситуации в сетях оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго". Дважды отключалась линия 330 кВ в Киевской области, которая частично проходит через территорию Беларуси", – говорится в заявлении.

Сообщается, что местом повреждения стал именно участок на территории Беларуси.

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Также из-за плохой погоды временно отключалась линия 330 кВ в Полтавской области. Потребители не остались без электроэнергии.

Кроме того, сегодня один из энергоблоков АЭС вывели в плановый ремонт, в результате чего снизилась мощность атомной генерации. Укрэнерго призвало к экономии электроэнергии.