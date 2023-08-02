В Украине в течение суток дважды отключалась электролиния из-за аварии в Беларуси
Во вторник, 1 августа, линия электропередач в Киевской области, соединяющая Украину с Беларусью, дважды выключалась из-за аварий в сетях
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины .
"В минувшие сутки произошли аварийные ситуации в сетях оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго". Дважды отключалась линия 330 кВ в Киевской области, которая частично проходит через территорию Беларуси", – говорится в заявлении.
Сообщается, что местом повреждения стал именно участок на территории Беларуси.
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Также из-за плохой погоды временно отключалась линия 330 кВ в Полтавской области. Потребители не остались без электроэнергии.
Кроме того, сегодня один из энергоблоков АЭС вывели в плановый ремонт, в результате чего снизилась мощность атомной генерации. Укрэнерго призвало к экономии электроэнергии.
- Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сказал , что пока оснований повышать тарифы для населения нет.
- В августе еще больше энергоблоков в Украине будет в ремонтах, поэтому производство электроэнергии уменьшится, компенсировать это можно будет частично из-за импорта электроэнергии, а также экономию потребителями, ограничивать потребление пока не прогнозируется.
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