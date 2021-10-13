В Украине в течение суток - 16 309 новых случаев COVID-19, умер 471 человек

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 12 октября было зарегистрировано 16 309 новых случаев COVID-19 (из них детей - 1588, медработников - 288), 471 человек умер, 6462 пациенты выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 978 случаев;

Винницкая область - 347 случаев;

Волынская область - 420 случаев;

Днепропетровская область - 1344 случая;

Донецкая область - 916 случаев;

Житомирская область - 462 случая;

Закарпатская область - 213 случаев;

Запорожская область - 1048 случаев;

Ивано-Франковская область - 321 случай;

Киевская область - 534 случая;

Кировоградская область - 102 случая;

Луганская область - 729 случаев;

Львовская область - 863 случая;

Николаевская область - 231 случай;

Одесская область - 1525 случаев;

Полтавская область - 707 случаев;

Ровенская область - 634 случая;

Сумская область - 670 случаев;

Тернопольская область - 286 случаев;

Харьковская область - 1526 случаев;

Херсонская область - 678 случаев;

Хмельницкая область - 644 случая;

Черкасская область - 417 случаев;

Черновицкая область - 598 случаев;

Черниговская область - 116 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской (1048) областях и г.. Киев (978)", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.