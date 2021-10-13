В Украине в течение суток - 16 309 новых случаев COVID-19, умер 471 человек
По состоянию на утро 13 октября в Украине зафиксировано 2578394 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 59 523 - летальные, 2304361 человек выздоровел
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 12 октября было зарегистрировано 16 309 новых случаев COVID-19 (из них детей - 1588, медработников - 288), 471 человек умер, 6462 пациенты выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 978 случаев;
- Винницкая область - 347 случаев;
- Волынская область - 420 случаев;
- Днепропетровская область - 1344 случая;
- Донецкая область - 916 случаев;
- Житомирская область - 462 случая;
- Закарпатская область - 213 случаев;
- Запорожская область - 1048 случаев;
- Ивано-Франковская область - 321 случай;
- Киевская область - 534 случая;
- Кировоградская область - 102 случая;
- Луганская область - 729 случаев;
- Львовская область - 863 случая;
- Николаевская область - 231 случай;
- Одесская область - 1525 случаев;
- Полтавская область - 707 случаев;
- Ровенская область - 634 случая;
- Сумская область - 670 случаев;
- Тернопольская область - 286 случаев;
- Харьковская область - 1526 случаев;
- Херсонская область - 678 случаев;
- Хмельницкая область - 644 случая;
- Черкасская область - 417 случаев;
- Черновицкая область - 598 случаев;
- Черниговская область - 116 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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