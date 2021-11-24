В Украине в течение этого отопительного сезона возможны веерные отключения, — Корольчук

Такое мнение озвучил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире программы "Energo live" с Ульяной Панасюк на телеканале "Еспресо".



"Веерные отключения могут быть, ничего странного в этом не будет. При том дефиците, который у нас есть, это абсолютно закономерный результат, который мы можем получить. Речь идет о пиковых периодах, когда будут морозы, когда будет дефицит того же угля, когда газа не хватит в системе для ТЭЦ", - сказал Корольчук.



Он уточнил, что потребители пострадают в последнюю очередь. По его словам, веерные отключения будут вводить, если не помогут другие меры, в частности ограничения для промышленности.

Украина 2 ноября активировала аварийную помощь из энергосистемы Беларуси. Ориентировочный объем аварийной помощи составил около 3500 МВт/час.

Впоследствии, 6 ноября, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. В Минэнерго Беларуси заявили, что поставки будут производиться в течение ноября. 18 ноября импорт электроэнергии из Беларуси приостановили, но впоследствии сообщили о возобновлении.