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В Украине в течение двух дней фиксировали экстремально высокие температуры. Синоптики объяснили причину

3 января, 2023 вторник
14:06
Наука

Синоптики объяснили причину экстремально высоких температур в Украине и Европе в первые дни 2023 года

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр .

"В начале нового 2023 года на всей территории Европы установилось аномальное тепло, которое стало беспрецедентным по своей интенсивности и масштабам. Только на Скандинавском полуострове сохраняется зимний характер погоды со снегом и сильными морозами", – пишет пресс-служба.

В результате этого температурный фон оказался на 15 – 20°С выше климатической нормы и соответствовал апрелю, в частности повлияли именно такие факторы, как малооблачное небо, высокое атмосферное давление и активный перенос воздуха с Юга, со стороны Африки.

1 января были установлены новые национальные рекорды максимальной температуры этого месяца за всю историю метеорологических наблюдений:

  • Испания +24,9 °С;
  • Нидерланды +16,9 °С;
  • Дания +12,6 °С;
  • Польша +19,0°С;
  • Чехия +19,6°С;
  • Латвия +11,1 °С;
  • Литва +14,6°С;
  • Беларусь +16,4 °С.

"Помимо перечисленных значений еще в десятках и сотнях городов разных стран обновились абсолютные максимумы. Как свидетельствуют исторические сведения, такая интенсивная волна тепла в январе наблюдается впервые за последние 100 - 150 лет", - сообщает кандидат географических наук, синоптик Харьковского ЦГМ Игорь Кибальчич.

Также на территории Украины 1 и 2 января наблюдались экстремально высокие температуры. На 96 метеостанциях установлены абсолютные значения не только для конкретной даты, но и всего января.

Самые высокие показатели наблюдались в западных и южных областях. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +20°С, в Измаиле до +18°С. В Киеве установили рекорд января за всю историю наблюдений – зафиксированная температура: +13,2 ° С два дня подряд.

Сообщается, что национальный рекорд максимальной температуры в нашей стране зафиксировали: 10 января 2010 года в населенном пункте Почтовое (Крым): +20,8°С.

"Синоптические процессы, способствовавшие проникновению аномально теплых воздушных масс далеко на север, показывают, что накануне развитие получило высотный субтропический гребень над северной частью Африканского континента (см. карты). Конфигурация термобарического поля сложилась таким образом, что тропическая воздушная масса беспрепятственно поступала на часть Европы, а вся циклоническая деятельность происходила по периферии данного гребня.Несмотря на некоторую степень трансформации воздуха по мере проникновения на север, это не помешало установлению массы рекордов на огромных пространствах. Еще одним фактором в пользу интенсивного прогрева было отсутствие снегового покрытия, поэтому дополнительных расходов тепла на снеготаяние не произошло", - разъясняют специалисты.

Игорь Кибальчич отмечает, что для января подобный тип циркуляции не характерен, а чаще встречается весной и летом. По всей вероятности, этот инцидент является следствием глобального потепления климата. Поэтому в ближайшие годы подобное тепло с юга может участиться.

  • Мониторинговая служба Европейской комиссии сообщила, что лето 2022 года стало самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.
  • В 2022 году озоновая дыра над Антарктидой не выросла, но и не убавилась . На ее размер кроме химических соединений – фреонов, влияет и глобальное потепление.
  • По данным ЮНЕСКО, по состоянию на ноябрь 2022 года наблюдалась тенденция ускоренного таяния ледников на объектах всемирного наследия, а к 2050 году треть из них может совсем исчезнуть, что приведет к рискованным последствиям для человечества.
  • В первый день 2023 синоптики зафиксировали тепловые температурные рекорды в Волынской области, Тернопольской и Ровенской областях, атакже во Львове .

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