В Украине в сутки зафиксировали более 14 тыс. новых случаев COVID-19 и почти 600 смертей
14 325 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 ноября. В частности, заболели 1183 ребенка и 287 медработников
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 367 461 человек;
- выздоровело – 2 825 641 человек;
- летальных исходов – 82 913;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 648 456.
За сутки 23 ноября в Украине:
- зафиксировано 14325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 287);
- 286 121 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4077 человек;
- летальных исходов – 595;
- поправилось – 29 044 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 358 случаев;
Винницкая область – 384 случая;
Волынская область – 340 случаев;
Днепропетровская область – 864 случая;
Донецкая область – 402 случая;
Житомирская область – 385 случаев;
Закарпатская область – 190 случаев;
Запорожская область – 446 случаев;
Ивано-Франковская область – 102 случая;
Киевская область – 343 случая;
Кировоградская область – 190 случаев;
Луганская область – 37 случаев;
Львовская область – 397 случаев;
Николаевская область – 655 случаев;
Одесская область – 451 случай;
Полтавская область – 287 случаев;
Ровенская область – 161 случай;
Сумская область – 205 случаев;
Тернопольская область – 156 случаев;
Харьковская область – 330 случаев;
Херсонская область – 54 случая;
Хмельницкая область – 195 случаев;
Черкасская область – 272 случая;
Черновицкая область – 121 случай;
Черниговская область – 139 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В общей сложности проведено 23 225 814 прививок. Одна доза вакцины получила 13 000 632 человека, полностью иммунизирована и получила две дозы – 10 225 182 человека.
Отмечается, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели дозы антиковидной вакцины.
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