В Украине в сутки зафиксировали более 14 тыс. новых случаев COVID-19 и почти 600 смертей

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 367 461 человек;

выздоровело – 2 825 641 человек;

летальных исходов – 82 913;

проведено ПЦР-тестирование – 15 648 456.

За сутки 23 ноября в Украине:

зафиксировано 14325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 287);

286 121 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4077 человек;

летальных исходов – 595;

поправилось – 29 044 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 358 случаев;

Винницкая область – 384 случая;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 864 случая;

Донецкая область – 402 случая;

Житомирская область – 385 случаев;

Закарпатская область – 190 случаев;

Запорожская область – 446 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область – 343 случая;

Кировоградская область – 190 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Львовская область – 397 случаев;

Николаевская область – 655 случаев;

Одесская область – 451 случай;

Полтавская область – 287 случаев;

Ровенская область – 161 случай;

Сумская область – 205 случаев;

Тернопольская область – 156 случаев;

Харьковская область – 330 случаев;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 195 случаев;

Черкасская область – 272 случая;

Черновицкая область – 121 случай;

Черниговская область – 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В общей сложности проведено 23 225 814 прививок. Одна доза вакцины получила 13 000 632 человека, полностью иммунизирована и получила две дозы – 10 225 182 человека.

Отмечается, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели дозы антиковидной вакцины.

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