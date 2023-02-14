В Украине в составе ЧВК Вагнера убили три криминальных авторитета, - Bellingcat
На войне в Украине ликвидировали трех российских криминальных авторитетов, являвшихся главарями преступных группировок, которые, в частности, занимались заказными убийствами
Об этом сообщает Bellingcat.
Как отмечает расследовательская группа, один из убитых криминальных авторитетов – Андрей Бережных. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы в 2013 году за убийства и другие правонарушения, совершенные во время его руководства бандой в Саратовской области с 1994 по 2011 год. Его также судили за покушение на убийство 10 человек.
В сети распространяют информацию о том, что Бережные были убиты 8 декабря 2022 года - через месяц после того, как его завербовали "вагнеровцы". В честь гибели преступника во время Рождества была устроена служба в Балаковском соборе Святой Троицы.
Еще один криминальный авторитет РФ Сергей Максименко ликвидирован на войне в Украине в декабре 2022 года. Его приговорили к 25 годам тюрьмы, поскольку был лидером преступной группировки "Олимпия", которая в течение 1990-х и 2000-х годов занималась сутенерством, вымогательством и убийствами.
По информации Bellingcat, после вступления в ряды кафиров на фронте был убит и Игорь Куск – ветеран войны СССР в Афганистане. Он создал свою преступную группировку в Татарстане в 1998 году. В его рядах было большое количество таких же ветеранов, как и он.
Банда поначалу занималась малозаметными заказными убийствами, но позже она напала на двух гендиректоров строительной компании "Татсантехмонтаж". Предприятие начало сотрудничать с ОПГ, и подобные убийства были связаны с попытками гендиректоров стать "независимыми" от группировки.
- Напомним, в конце августа сообщалось , что Пригожин в колониях нанимает новых вагнеровцев.
- В середине сентября он признался, что в ПИК вербуют заключенных из российских тюрем.
- В январе российские правозащитники сообщали , что к вагнеровцам присоединились уже 50 тысяч заключенных. Однако в последнее время Пригожин лишен доступа к тюрем, где теперь нанимает зэков непосредственно минобороны РФ.
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