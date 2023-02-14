Об этом сообщает Bellingcat.

Как отмечает расследовательская группа, один из убитых криминальных авторитетов – Андрей Бережных. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы в 2013 году за убийства и другие правонарушения, совершенные во время его руководства бандой в Саратовской области с 1994 по 2011 год. Его также судили за покушение на убийство 10 человек.

В сети распространяют информацию о том, что Бережные были убиты 8 декабря 2022 года - через месяц после того, как его завербовали "вагнеровцы". В честь гибели преступника во время Рождества была устроена служба в Балаковском соборе Святой Троицы.

Еще один криминальный авторитет РФ Сергей Максименко ликвидирован на войне в Украине в декабре 2022 года. Его приговорили к 25 годам тюрьмы, поскольку был лидером преступной группировки "Олимпия", которая в течение 1990-х и 2000-х годов занималась сутенерством, вымогательством и убийствами.

По информации Bellingcat, после вступления в ряды кафиров на фронте был убит и Игорь Куск – ветеран войны СССР в Афганистане. Он создал свою преступную группировку в Татарстане в 1998 году. В его рядах было большое количество таких же ветеранов, как и он.

Банда поначалу занималась малозаметными заказными убийствами, но позже она напала на двух гендиректоров строительной компании "Татсантехмонтаж". Предприятие начало сотрудничать с ОПГ, и подобные убийства были связаны с попытками гендиректоров стать "независимыми" от группировки.