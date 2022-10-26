В Украине в скором времени будут установлены первые комплексы NASAMS

Об этом в эфире CNBC сообщил генеральный директор Raytheon Грег Гейз, говорится на сайте Defense News.

"Мы только что поставили правительству две системы NASAMS. Вскоре они поступят в Украину. Это система противовоздушной обороны малой дальности, она может сбивать в небе все - от беспилотников до баллистических ракет и истребителей", - отметил Гейз.

"Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил в понедельник, что NASAMS доставят в Украину "в течение нескольких следующих недель" и что Украина объявит, когда они будут в стране и заработают", – говорится в материале Defense News.

Кроме двух упомянутых комплексов еще шесть системы противовоздушной обороны NASAMS Соединенные Штаты пообещали поставить в Украину позже. Гендиректор Raytheon Technologies подчеркнул, что фирма ожидает больше заказов от NASAMS "из-за стремительного спроса на продукцию".