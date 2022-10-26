В Украине в скором времени будут установлены первые комплексы NASAMS
Украина получит две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS Компания-производитель Raytheon Technologies уже передала эти системы правительству США
Об этом в эфире CNBC сообщил генеральный директор Raytheon Грег Гейз, говорится на сайте Defense News.
"Мы только что поставили правительству две системы NASAMS. Вскоре они поступят в Украину. Это система противовоздушной обороны малой дальности, она может сбивать в небе все - от беспилотников до баллистических ракет и истребителей", - отметил Гейз.
"Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил в понедельник, что NASAMS доставят в Украину "в течение нескольких следующих недель" и что Украина объявит, когда они будут в стране и заработают", – говорится в материале Defense News.
Кроме двух упомянутых комплексов еще шесть системы противовоздушной обороны NASAMS Соединенные Штаты пообещали поставить в Украину позже. Гендиректор Raytheon Technologies подчеркнул, что фирма ожидает больше заказов от NASAMS "из-за стремительного спроса на продукцию".
- Напомним, 14 октября министр обороны Алексей Резников заявил , что Украина может получить системы NASAMS еще до конца месяца.
- 24 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил , что Германия предоставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T, каждый из которых способен защитить крупный город.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 38.28Продажа 39.25
- Актуальное
- Важное