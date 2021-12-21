В Украине в шести областях "красной" зоны полностью нормализировались COVID-показатели
В шести "красных" областях нормализовались показатели по заболеванию коронавирусом и госпитализациям. Регионы могут вскоре выйти из этой зоны карантина
Об этом сообщает Минздрав.
COVID-показатели нормализовались в Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Житомирской областях.
Только в Запорожской и Волынской областях зафиксирован превышенный уровень выявления новых случаев – 22,3% и 23,4% соответственно при целевом показателе ≤20%/<4%.
В "красной" зоне карантина находятся Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области.
"Желтыми" являются: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская области.
- Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что только Волынскую и Запорожскую области пока нельзя выводить из "красной" зоны карантина.
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