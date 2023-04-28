В Украине в результате военных действий РФ количество погибших детей возросло до 471, ранены 952
По состоянию на утро 28 апреля из-за обстрелов российской армии в Украине погиб как минимум 471 ребенок и более 952 ранены
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"По состоянию на утро 28 апреля 2023 года более 1423 детей пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 471 ребенок погиб и более 952 получили ранения разной степени тяжести", - пишет ведомство.
В ночь с 27 на 28 апреля в результате обстрела армией России гражданской инфраструктуры города Днепр погибла мать и ее 2-летняя дочь.
Утром 28 апреля в городе Украинка Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажку, пострадала 13-летняя девочка.
Больше всего детей в результате военных действий РФ пострадало на Донетчине - 452, Харьковщине - 275, Киевщине - 128, Херсонщине - 94, а также в Запорожской области - 89, Николаевской - 88, Черниговской - 68, Днепропетровской - 67 и Луганской - 66.
Эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Фото: Офис генерального прокурора
- В ночь с 27 на 28 апреля жители Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областей тоже слышали взрывы . В Умани Черкасской области российская ракета попала в многоэтажку, погибли люди. В результате удара РФ по Днепру погибла молодая женщина и 2-летний ребенок.
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