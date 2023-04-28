Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"По состоянию на утро 28 апреля 2023 года более 1423 детей пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 471 ребенок погиб и более 952 получили ранения разной степени тяжести", - пишет ведомство.

В ночь с 27 на 28 апреля в результате обстрела армией России гражданской инфраструктуры города Днепр погибла мать и ее 2-летняя дочь.

Утром 28 апреля в городе Украинка Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажку, пострадала 13-летняя девочка.

Больше всего детей в результате военных действий РФ пострадало на Донетчине - 452, Харьковщине - 275, Киевщине - 128, Херсонщине - 94, а также в Запорожской области - 89, Николаевской - 88, Черниговской - 68, Днепропетровской - 67 и Луганской - 66.

Эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Фото: Офис генерального прокурора