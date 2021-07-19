В Украине в результате непогоды обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях
Вследствие непогоды без электроэнергии остались 170 населенных пунктов в семи областях Украины
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"19 июля в результате сложных погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Обесточенными остаются населенные пункты в семи областях, а именно: Львовской (92), Волынской (33), Тернопольской (17), Черниговской (11), Закарпатской (10), Киевской (4) и Черновицкой (3)
Указывается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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