В Украине в разгар рабочей недели снизилось потребление электроэнергии: названа причина
Во вторник, 8 августа, в Украине снизилось потребление электроэнергии, что связано с понижением температуры окружающей среды
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Во вторник, 8 августа, максимум потребления по сравнению с понедельником снизился на 4%. Причина - уменьшение жары. Для энергосистемы это мощность около 2 тепловых энергоблоков, которые не пришлось дополнительно включать, что позволило сэкономить ресурсы", - говорится в сообщении.
В то же время в компании напомнили, что лето продолжается, жара возможна и дальше, поэтому украинцам следует ограничивать использование кондиционеров с 16:00 до 23:00.
Экспорт электроэнергии на сегодняшний день не планируется, однако предусмотрен импорт, а именно из Словакии почти на протяжении всех суток с максимальной мощностью до 350 МВт, а также с 09:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 из Молдовы до 208 МВт. .
- По данным Укрэнерго, украинцы 5 августа потребили количество электроэнергии , равнозначное мощности 5 тепловых энергоблоков.
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