В Украине в рамках инициативы UNITED24 отстроили 16 мостов

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.

"Восстанавливаем инфраструктуру и возвращаем нормальную жизнь на освобожденные от россиян территории. В общей сложности отстроили уже 16 мостов в пределах UNITED24. Работаем дальше", - написал он.

Фото: telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Также Федоров отметил, что в Украине завершилось строительство еще одного моста через реку Ингулец благодаря донорам UNITED24.

По его словам, мост поможет жителям близлежащих сел и городков более комфортно и быстрее передвигаться.

В частности, вице-премьер поблагодарил военных 1-й отдельной бригады имени князя Льва Государственной специальной службы транспорта за сооружение моста и украинцев — за донаты.

Фото: telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова