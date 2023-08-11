В Украине в рамках инициативы UNITED24 отстроили 16 мостов
В Украине в рамках инициативы UNITED24 благодаря донорам уже отстроено 16 мостов
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.
"Восстанавливаем инфраструктуру и возвращаем нормальную жизнь на освобожденные от россиян территории. В общей сложности отстроили уже 16 мостов в пределах UNITED24. Работаем дальше", - написал он.
Фото: telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила ФедороваТакже Федоров отметил, что в Украине завершилось строительство еще одного моста через реку Ингулец благодаря донорам UNITED24.
По его словам, мост поможет жителям близлежащих сел и городков более комфортно и быстрее передвигаться.
В частности, вице-премьер поблагодарил военных 1-й отдельной бригады имени князя Льва Государственной специальной службы транспорта за сооружение моста и украинцев — за донаты.
Фото: telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова
- Ранее сообщалось, что за 12 месяцев работы инициативы United24 в поддержку здравоохранения Украины люди из 110 стран мира задонатили около 1,4 миллиарда гривен.
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