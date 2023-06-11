В Украине в понедельник сохранится влажная погода и кое-где будет дождь, - синоптик Наталья Диденко
В понедельник, 12 июня, в Украине будет держаться влажная погода, местами прогнозируют дожди и грозы, однако на юге и востоке будет тепло
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В западных и северных областях температура воздуха 12 июня не будет превышать +10...+16°C. В то же время, на востоке и юге она будет колебаться от +20 до +26°C.
В центре, в частности, в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях температура будет держаться на уровне +16...+21 °C. А на Кировоградщине и Днепропетровщине - +19...+23°C.
Также по всей Украине 12 июня сохранится влажная погода. Местами предполагается дождь и гроза. Впрочем, в западной части страны, а также на Харьковщине, Луганщине, Одесчине, Виннитчине и Черкасчине вероятность осадков меньше.
С северо-востока будет ветер, порывистый и местами со штормовыми порывами до 15-20 м/с.
"В Киеве завтра актуальны зонты и тоненькие курточки, свитера или плащи - потому что будет облачно, сыро, ветрено! и холодно, около +14...+16 градусов", - написала Диденко.
Также она отметила, что с 14 июня на Украине начнется потепление.
- На 10 и 11 июня синоптик Наталья Диденко прогнозировала сильное похолодание и дожди в Украине, однако в Одесской области ожидалась жара.
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