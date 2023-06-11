В Украине в понедельник сохранится влажная погода и кое-где будет дождь, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В западных и северных областях температура воздуха 12 июня не будет превышать +10...+16°C. В то же время, на востоке и юге она будет колебаться от +20 до +26°C.

В центре, в частности, в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях температура будет держаться на уровне +16...+21 °C. А на Кировоградщине и Днепропетровщине - +19...+23°C.

Также по всей Украине 12 июня сохранится влажная погода. Местами предполагается дождь и гроза. Впрочем, в западной части страны, а также на Харьковщине, Луганщине, Одесчине, Виннитчине и Черкасчине вероятность осадков меньше.

С северо-востока будет ветер, порывистый и местами со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

"В Киеве завтра актуальны зонты и тоненькие курточки, свитера или плащи - потому что будет облачно, сыро, ветрено! и холодно, около +14...+16 градусов", - написала Диденко.

Также она отметила, что с 14 июня на Украине начнется потепление.