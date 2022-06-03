В Украине в "помощи и защите" нуждаются 15,7 млн человек, - ООН
Длительная война в Украине чревата голодным кризисом в стране и во всем мире, предупреждают представители ООН
Об этом пишет Sky News со ссылкой на кризисного координатора ООН Амина Авада.
По его словам, по меньшей мере 15,7 миллиона человек в Украине сейчас срочно нуждаются в помощи и защите, и это количество растет с каждым днем.
"Почти 14 миллионов человек - треть населения - были вынуждены бежать от боевых действий, а еще 15-16 миллионов остались дома, но лишились средств к существованию", - отметил представитель ООН.
Когда наступит зима, миллионы людей будут в сложной ситуации из-за разрушения электростанций и топливных складов, сказал господин Авад на брифинге для онлайн-медиа.
"100 дней войны, 100 дней страданий, опустошений, разрушений в массовых масштабах... Жизнь миллионов была разрушена", - добавил Авад.
По его словам, благодаря гуманитарной помощи получили поддержку более 1,5 миллионов человек, а к августу их может быть 8,7 миллионов, а к концу года – 25 миллионов.
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