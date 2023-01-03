В Украине в пилотном режиме заработала система учета лекарств Е-Stock
В Украине в пилотном режиме заработала система учета лекарств Е-Stock, которая позволит пациентам самостоятельно проверять онлайн наличие препаратов в медучреждениях
Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Система Е-Stock – это важный шаг в направлении диджитализации страны, в том числе и медицинской отрасли, которую более трех лет назад объявил президент Владимир Зеленский. С начала 2023 года заработали два модуля – сбор потребности и управления пользователями. Е-Stock будет забирать информацию о необходимости доставки, наличии медицинских препаратов в больнице, их использовании и утилизации", - пояснил нардеп.
По его словам, сейчас в системе 162 больницы, которые подают свои потребности по взрослой онкологии, эндопротезированию и трансплантации. Систему планируют усовершенствовать на основе их отзывов. Ожидается, что учет полноценно заработает до конца года.
Ранее пациентам приходилось звонить в больницу, обращаться к руководителям отделений или заведения, а система Е-Stock максимально упростит процесс поиска лекарств и позволит избегать ситуаций, когда из пациентов требуют деньги за препараты, которые куплены за бюджетные средства и которые есть на балансе больницы, подчеркнул Радуцкий.
- С 1 августа 2022 года в Украине заработал электронный рецепт на антибиотики .
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