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В Украине в партии шоколадной продукции обнаружили сальмонеллу

27 мая, 2022 пятница
21:54
Здоровье

Партию продукции Киндер Шоко-Бонс и Киндер Сюрприз Макси добровольно отзывают из Украины из-за вспышки пищевой инфекции, вызванной сальмонеллой

Об этом информирует главное управление Госпродпотребслужбы .

"Сообщения о вспышке пищевой инфекции, вызванной Salmonella Typhimurirum, обнаруженной в отдельной продукции компании Ferrero (производитель: Ferrero Ardennes SA, Belgium), экспортировавшейся в Украину ООО "ФЕРРЕРО УКРАИНА" (получатель: ООО "РАБЕН УКРАИНА", ул. Броварская, 150, пгт Большая Дымерка, Киевская область, 07442), получено по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) 06 апреля 2022 № 2022.1799-fup 29, от 28 апреля 2022 № 2022.2452-fup 3", сообщ.

Общество "ФЕРРЕРО УКРАИНА" сообщило Госпродслужбе о добровольном отзыве партий продукции Киндер Шоко-Бонс и Киндер Сюрприз Макси в Украине.

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Киндер Сюрприз
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