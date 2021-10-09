В Украине в "оранжевой" зоне уже 15 областей
По состоянию на 9 октября 15 областей находятся в "оранжевой" зоне адаптивного карантина
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения .
По состоянию на субботу, 9 октября, уже 15 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны. Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Все остальные регионы соответствуют показателям "желтого" уровня.
Накануне "оранжевому" уровню эпидемической опасности соответствовали 13 областей.
- Напомним, за сутки 8 октября в Украине было зафиксировано 15 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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