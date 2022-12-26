В Украине в новогоднюю ночь не будут отменять комендантский час
Комендантский час в Украине в новогоднюю ночь не будет отменен, продолжается запрет на салюты и петарды
Об этом заявила спикер Национальной полиции Украины Марьяна Рева в эфире национального телемарафона .
Она отметила, что и в новогоднюю ночь правоохранители будут проверять и задерживать нарушителей.
"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять людей, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", - сказала она.
При этом Рева напомнила о запрете использования пиротехники, призвав украинцев подумать о тех, кому петарды и салюты могут напомнить о взрывах снарядов.
- 13 декабря на сайте Киевсовета была опубликована петиция с просьбой отменить комендантский час в столице в ночь на 1 января 2023 года.
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