В Украине в новогоднюю ночь не будут отменять комендантский час

Об этом заявила спикер Национальной полиции Украины Марьяна Рева в эфире национального телемарафона .

Она отметила, что и в новогоднюю ночь правоохранители будут проверять и задерживать нарушителей.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять людей, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", - сказала она.

При этом Рева напомнила о запрете использования пиротехники, призвав украинцев подумать о тех, кому петарды и салюты могут напомнить о взрывах снарядов.

13 декабря на сайте Киевсовета была опубликована петиция с просьбой отменить комендантский час в столице в ночь на 1 января 2023 года.

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