В Украине в ночь на 26 марта состоится переход на летнее время

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 г. № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Таким образом, 26 марта в 3 часа по киевскому времени вводится летнее время путем перевода часовой стрелки на 1 час вперед.

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Смена времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября - на зимнее время.

В позапрошлом году в Верховной Раде пытались отменить перевод часов, но депутаты не поддержали в целом соответствующий законопроект. В частности, 3 марта 2021 года ВР приняла в первом чтении законопроект "Об исчислении времени в Украине", однако 19 марта за него проголосовали только 212 депутатов. После этого законопроект об отмене перевода стрелок на летнее и зимнее время отправили на доработку.