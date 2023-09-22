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В Украине в этом году зафиксировали корь в 11 областях: заболело 43 человека, среди них - 21 ребенок

22 сентября, 2023 пятница
18:23
Общество

В одиннадцати областях Украины по состоянию на август 2023 года зафиксировали случаи кори: всего заболели 43 человека, среди них - 21 ребенок

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В министерстве отметили, что нынешние показатели заболеваемости корью уже в четыре превысили прошлогодние: в 2022 году зафиксировали только 11 случаев.

"Последний случай зарегистрирован на днях в столице. 13-летний непривитый ребенок сейчас находится в больнице под наблюдением специалистов. 34 ученика одной из киевских гимназий, контактировавших с ребенком, – здоровые, симптомов заболевания не имеют. За их состоянием ведется наблюдение. Весь класс переведен на онлайн-обучение до конца сентября", - рассказали в МОН.

Там напомнили, что последний раз вспышку кори в Украине фиксировали в 2017-2019 годах: тогда умер 41 человек, из которых 25 детей.

Из-за низкого уровня прививки Украина снова находится под угрозой, ведь вспышки этого заболевания цикличны и повторяются примерно раз в пять лет. Наиболее уязвимыми к кори являются непривитые дети, однако вирус быстро распространяется и среди взрослых.

"Специфического лечения кори нет, единственным возможным способом защититься является вакцинация. Для защиты от кори нужны две дозы прививки. В Украине их делают в год и 6 лет. Вакцина предоставляется государством безвозмездно. Если ребенок не получил первую или вторую дозу вакцины по графику, нужно как можно быстрее их сделать", - говорится в сообщении.

В Минздраве проинформировали, что сейчас в Украине продолжается общенациональная кампания по вакцинации детей против кори. Вакцинироваться можно у семейного врача или педиатра, в пунктах прививок, детских точках UNICEF "Совместно".

"Также в Украине действуют 312 мобильных бригад, которые выезжают для проведения прививок в отдаленные районы, организованные коллективы и маломобильные лица. Узнать адрес ближайшего пункта прививки или узнать контакты регионального координатора по вакцинации для вызова мобильной бригады можно в контакт-центре МОЗ0 номер 0 60 20 19", - добавили в Минздраве.

  • 3 апреля ЮНИСЕФ доставил в Украину 35 200 доз комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Препараты были предоставлены бесплатно как гуманитарная помощь.
  • В Минздраве рассказали, как обезопасить себя от опасной и заразной болезни. Там напомнили, что специфического лечения кори не существует. Самое эффективное средство – вакцинация.
Здоровье
Украина
Медицина
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