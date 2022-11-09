В Украине в четверг ожидается туман, который значительно ухудшит видимость
Украинцев предупредили о тумане, который надвигается на страну и в четверг, 10 ноября, ухудшит видимость
Об этом сообщает украинский гидрометцентр.
Отмечается, что туман ожидается утром и вечером. Он будет наблюдаться в восточных, центральных, большинстве южных областей и Карпатском регионе. Видимость ухудшится до 200-500 м.
Уровень опасности 10 ноября из-за погодных условий будет желтым.
- 8 ноября синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила о том, что 9 ноября в среду ожидается сухая и солнечная погода.
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