В Украине в ближайшие недели количество COVID-случаев может составить 29 тыс. в сутки, - ученые

Об этом говорится в прогнозе Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, обнародованном на сайте Национальной академии наук Украины.

Как сообщают ученые, за последние две недели заболеваемость продолжала расти, хотя темпы этого роста заметно снизились.

Количество новых COVID-случаев выросло в 1,5 раза за две недели, количество положительных результатов ПЦР-тестов – в 1,7 раза, а новых госпитализаций – в 1,47 раза.

Отмечается, что смертность выросла почти вдвое и превысила максимумы весенней волны на 25%. Также на этой неделе уже обновлен рекорд смертности и ожидаются обновления рекордов ежедневных обнаружений. Несмотря на устойчивую тенденцию к уменьшению темпов распространения, рост будет продолжаться еще не менее одной-двух недель даже при сохранении этой тенденции.

Согласно прогнозу, среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

"Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев будет равно 22 960 (SEIR_U), 24 625 (Prophet) в течение недели 27 октября – 2 ноября 2021 года и 24 242 (SEIR_U), 28 929 (Prophet) – в течение недели 3-9 ноября 2021 года», – говорится в сообщении.

Ученые добавили, что количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных обнаружений, причем значительную часть этой разницы обеспечивает Киев, где наблюдается наибольшее несогласование между количеством положительных ПЦР-тестов и новых обнаружений. В Киеве каждый день делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаи заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, в то время как по статистике новых обнаружений этого не видно.

Замедление темпов роста зарегистрированной заболеваемости сосредотачивается на востоке и юге страны. В то же время, это частично может быть связано с нехваткой мощности обнаружения и госпитализации.

По словам ученых, больничная летальность выросла в 1,5 раза по сравнению с летними значениями и достигла максимума за все время наблюдений – 18%.

SEIR_U – модель, которая рассчитывает балансовые отношения для основных категорий населения во время эпидемии; Prophet – статистическая модель Facebook.

Напомним, за сутки 26 октября было зарегистрировано 22 574 новых случая COVID-19 (в том числе 1532 ребенка и 399 медработников), 11 593 пациента выздоровели, 692 человека умерли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb