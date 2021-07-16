В Украине в ближайшее время усилят карантин, - СНБО
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал введение в Украине "более жесткого карантина"
Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания СНБО 16 июля, передает Еспресо.TV.
По его словам, сейчас в некоторых странах, особенно в тех, где прошло Евро-2020, есть вспышка коронавируса, и поэтому СНБО обеспокоено.
"Я бы хотел обратиться ко всем, у нас к сожалению проходят крупные массовые мероприятия, такие как фестиваль Atlas Weekend, у нас сегодня очень много людей отдыхает на море. Те люди, которые сегодня находятся в толпе, - первые в зоне риска. Поэтому в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет еще более жесткие меры ", - подчеркнул Данилов.
Он отметил, что какие именно ограничения будут введены, впоследствии должен сообщить глава Минздрава Виктор Ляшко.
Данилов отметил, что ограничения точно будут касаться въезда из стран, где сейчас бурлит штамм "дельта".
"Это Индия, Россия, Беларусь и еще две страны ЕС", - сказал он.
В Кабмине также хотят уменьшить до максимума количество людей, которые будут въезжать из этих стран.
"Что касается распространения в Украине и мире коронавируса: вы знаете, что появились два новых штамма - "дельта" и "лямбда" - которые сейчас вызывают у нас беспокойство относительно распространения на территории нашей страны ... Это очень опасно и, к сожалению, оно уже касается не только взрослого населения, а и детей ", - добавил секретарь СНБО.
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