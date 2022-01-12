В Украине в ближайшее время планируют запустить электронную очередь "еКордон" и систему "еПассажир"
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине начнут полноценную работу программа "еГраница" и система для онлайн-бронирования разрешений "Путь"
Об этом он сказал на заседании Кабмина.
"Продолжится цифровизация в сфере инфраструктуры. Запланировано полноценно запустить в работу систему для онлайн-бронирования разрешений "Шлях". Также планируется запуск электронной товаротранспортной накладной и программы "еКордон"", - сообщил премьер-министр.
Денис Шмигаль также добавил, что отдельным проектом станет старт информационно-аналитической системы "еПассажир", которая будет касаться межобластных пассажирских перевозок.
- Напомним, старт проекта "еКордон" утвердили 9 декабря 2021 года.
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