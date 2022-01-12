В Украине в ближайшее время планируют запустить электронную очередь "еКордон" и систему "еПассажир"

Об этом он сказал на заседании Кабмина.



"Продолжится цифровизация в сфере инфраструктуры. Запланировано полноценно запустить в работу систему для онлайн-бронирования разрешений "Шлях". Также планируется запуск электронной товаротранспортной накладной и программы "еКордон"", - сообщил премьер-министр.



Денис Шмигаль также добавил, что отдельным проектом станет старт информационно-аналитической системы "еПассажир", которая будет касаться межобластных пассажирских перевозок.

Напомним, старт проекта "еКордон" утвердили 9 декабря 2021 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb