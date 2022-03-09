В Украине ужесточили наказание за госизмену и мародерство
Президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий усиление ответственности за государственную измену и мародерство во время военного положения
Об этом сообщил официальный веб-портал парламента Украины.
Отныне государственным изменникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Мародерство будет наказываться на срок до 15 лет.
Ранее максимальным наказанием по этим статьям 111 (государственная измена) и 113 (диверсия) были 10-15 лет.
- 3 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство". Мародерство планировали приравнять к преступлению в особо крупных размерах или совершенному организованной группой.
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