В Украине ужесточили наказание за госизмену и мародерство

Об этом сообщил официальный веб-портал парламента Украины.



Отныне государственным изменникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Мародерство будет наказываться на срок до 15 лет.



Ранее максимальным наказанием по этим статьям 111 (государственная измена) и 113 (диверсия) были 10-15 лет.

3 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство". Мародерство планировали приравнять к преступлению в особо крупных размерах или совершенному организованной группой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb