В Украине уже засеяно более 3,5 млн га зерновыми
Только за прошедшую неделю было засеяно 1 266,9 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами. Лидером стала Полтавская область – 179,2 тыс. га
Об этом сообщает Минагрополитики.
Отмечается, что по состоянию на первую половину мая аграрии посеяли:
- яровой пшеницы – на 246,6 тыс. га;
- ярового ячменя – на 736,7 тыс. га;
- гороха – на 131,1 тыс. га;
- овса – на 141 тыс. га;
- кукурузы – на 2 265,8 тыс. га;
- гречихи – на 8,34 тыс. га;
- проса – на 10,9 тыс. га;
- других зерновых и зернобобовых – на 46,92 тыс. га.
За прошедшую неделю всего засеяно 1266,9 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами, в лидерах сельхозтоваропроизводители Полтавщины - 179,2 тыс. га.
Сахарной свеклой засеяно 204,8 тыс. га, больше всего в Винницкой области - 52 тыс. га. В общей сложности сев этой культуры проводят аграрии 14 областей. Подсолнечник сеют во всех областях, сейчас засеяно – 2 725,6 тыс. га, в лидерах Полтавщина – 357,10 тыс. га.
Сев сои проводят 22 области, уже засеяно 748,8 тыс. га, аграрии Тернопольщины засеяли больше всего – 100,10 тыс. га.
- По состоянию на 21 апреля украинские аграрии по всем категориям хозяйств засеяли 1 млн 5 тыс. гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами.
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