Об этом сообщает Минагрополитики.

Отмечается, что по состоянию на первую половину мая аграрии посеяли:

яровой пшеницы – на 246,6 тыс. га;

ярового ячменя – на 736,7 тыс. га;

гороха – на 131,1 тыс. га;

овса – на 141 тыс. га;

кукурузы – на 2 265,8 тыс. га;

гречихи – на 8,34 тыс. га;

проса – на 10,9 тыс. га;

других зерновых и зернобобовых – на 46,92 тыс. га.

За прошедшую неделю всего засеяно 1266,9 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами, в лидерах сельхозтоваропроизводители Полтавщины - 179,2 тыс. га.

Сахарной свеклой засеяно 204,8 тыс. га, больше всего в Винницкой области - 52 тыс. га. В общей сложности сев этой культуры проводят аграрии 14 областей. Подсолнечник сеют во всех областях, сейчас засеяно – 2 725,6 тыс. га, в лидерах Полтавщина – 357,10 тыс. га.

Сев сои проводят 22 области, уже засеяно 748,8 тыс. га, аграрии Тернопольщины засеяли больше всего – 100,10 тыс. га.