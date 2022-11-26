В Украине уже работает 73% мобильного покрытия
После массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру по состоянию на день субботы, 26 ноября 2022 года, возобновлено работу 73% мобильной сети во всех областях Украины
Об этом в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, специалисты оперативно возобновили питание, поэтому операторы мобильной связи переподключили половину базовых станций.
"Это позволило миллионам людей наконец-то позвонить родным и узнать последние новости", - отмечает министр.
Федоров сообщает, что ситуация со связью значительно улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях.
Стабилизационные работы еще проводятся в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях.
Больше всего проблем с восстановлением мобильного покрытия в Донецкой и Запорожской областях.
"Но энергетики и телеком-компании работают 24/7, чтобы как можно скорее вернуть людям связь на всей территории Украины", – резюмирует Федоров.
- Напомним, 22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где постоянно будет электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства
- 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. В результате удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.
- По состоянию на 24 ноября, Федоров информировал об осложнениях с работой сети в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях.
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