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В Украине уже работает 73% мобильного покрытия

26 ноября, 2022 суббота
15:14
Технологии На фото человек, пользующийся мобильным телефоном

После массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру по состоянию на день субботы, 26 ноября 2022 года, возобновлено работу 73% мобильной сети во всех областях Украины

Об этом в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, специалисты оперативно возобновили питание, поэтому операторы мобильной связи переподключили половину базовых станций.

"Это позволило миллионам людей наконец-то позвонить родным и узнать последние новости", - отмечает министр.

Федоров сообщает, что ситуация со связью значительно улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях.

Стабилизационные работы еще проводятся в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях.

Больше всего проблем с восстановлением мобильного покрытия в Донецкой и Запорожской областях.

"Но энергетики и телеком-компании работают 24/7, чтобы как можно скорее вернуть людям связь на всей территории Украины", – резюмирует Федоров.

  • Напомним, 22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где постоянно будет электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства
  • 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. В результате удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.
  • По состоянию на 24 ноября, Федоров информировал об осложнениях с работой сети в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях.

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