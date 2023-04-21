В Украине уже посеяли 1 млн гектаров яровых культур
В этом году украинские аграрии по всем категориям хозяйств уже посеяли 1 млн 5 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Среди 1 млн 5 тыс. га посеянных зерновых и зернобобовых культур:
- яровая пшеница – 169,1 тыс. га;
- яровой ячмень – 557,4 тыс. га
- горох – 110,2 тыс. га;
- овес – 81,7 тыс. га;
- кукуруза – 53,4 тыс. га;
- просо – 1,7 тыс. га;
- гречка – 0,27 тыс. га.
За прошедшую неделю посеяли 278 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Среди лидеров – сельхозпроизводители Полтавщины, засеявшие 83,5 тыс. га. Больше всего пшеницы посеяли на Днепропетровщине - 29,6 га, кукурузы - на Сумщине - 26,4 га.
Аграрии Виннитчины, Волыни, Житомирщины, Киевщины, Львовщины, Полтавщины, Ровенщины, Тернопольщины, Хмельнитчины и Черкасщины начинали сев сахарной свеклы. Посеяно 54,4 тыс. га.
"Подсолнечник сеют аграрии Днепропетровщины, Ивано-Франковщины, Киевщины, Николаевщины, Одесщины, Полтавщины, Ровенщины, Сумщины, Тернопольщины, Харьковщины, Херсонщины, Хмельнитчины, Буковины, Черниговщины, посеяно - 137,3 тыс. га. Больше всего на Сумщине - 34,7 тыс. га", - говорится в сообщении.
- По состоянию на 23 марта проведение ярового сева начали уже 18 областей Украины - культурами засеяно 293 тысяч гектаров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
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