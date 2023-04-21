В Украине уже посеяли 1 млн гектаров яровых культур

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Среди 1 млн 5 тыс. га посеянных зерновых и зернобобовых культур:

яровая пшеница – 169,1 тыс. га;

яровой ячмень – 557,4 тыс. га

горох – 110,2 тыс. га;

овес – 81,7 тыс. га;

кукуруза – 53,4 тыс. га;

просо – 1,7 тыс. га;

гречка – 0,27 тыс. га.

За прошедшую неделю посеяли 278 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Среди лидеров – сельхозпроизводители Полтавщины, засеявшие 83,5 тыс. га. Больше всего пшеницы посеяли на Днепропетровщине - 29,6 га, кукурузы - на Сумщине - 26,4 га.

Аграрии Виннитчины, Волыни, Житомирщины, Киевщины, Львовщины, Полтавщины, Ровенщины, Тернопольщины, Хмельнитчины и Черкасщины начинали сев сахарной свеклы. Посеяно 54,4 тыс. га.

"Подсолнечник сеют аграрии Днепропетровщины, Ивано-Франковщины, Киевщины, Николаевщины, Одесщины, Полтавщины, Ровенщины, Сумщины, Тернопольщины, Харьковщины, Херсонщины, Хмельнитчины, Буковины, Черниговщины, посеяно - 137,3 тыс. га. Больше всего на Сумщине - 34,7 тыс. га", - говорится в сообщении.