Об этом в эфире Эспрессо сказал дипломат Валерий Чалый.

"Я вам скажу так, одну вещь. У нас в Украине погибло больше людей, чем при использовании 5–7 ядерных зарядов. Уже на сегодняшний день. На один Мариуполь Россия сбрасывала от тонны и 500-килограммовых бомб, до всего прочего, что применялось, все те "смерчи". Это все оружие массового поражения, просто оно еще считается конвенционным", - отметил Валерий Чалый.

Украинский дипломат отметил, что Россия уже сейчас применяет в войне против Украины бомбы, которые полностью разрушают все живое в зоне поражения.

"Но посмотрите, как она бьет: "смерч" покрывает квадрат 500 на 500 и все живое там исчезает. Бомбы, авиабомбы достают, если не спрятаться на два-три этажа вниз, то всех убивают. То есть кассетные, фосфорные заряды – это все запрещенное оружие и многое можно считать оружием массового уничтожения, просто не ядерным, не химическим, не биологическим.Поэтому для нас это уже имеет последствия по сравнению с таким применением.Вот в чем парадокс. Поэтому украинцы понимают, что здесь уже шаг назад никто не сделает. То есть это сигналы Западу для торга", - сказал он.

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