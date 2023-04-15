В Украине уже подтоплено около 600 домохозяйств в 14 городах и селах, - ГСЧС

Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС.

"В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская - 29 и Киевская - 1. Организован объезд в эти населенные пункты", - отметили в ГСЧС.

Так, по состоянию на 16:00 15 апреля подтопило около 600 домохозяйств (городов, подворий) в 14 городах и селах, в том числе в воде оказалось как минимум 28 жилых домов.