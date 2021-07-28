В Украине уже осенью будет доминировать штамм "Дельта", - врач-эпидемиолог

Об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина, передает Еспресо.TV.



По ее словам, если в определенных странах, в том числе в Украине, люди не защищены, потому что не переболели и не вакцинированы, то есть ниша, куда вирус будет распространяться.



"Вспышка коронавируса, я думаю, будет в начале осени. В принципе, скорее всего, будет превалировать вариант вируса "Дельта". Потому что он уже есть в Украине. Потому что он во многих странах мира. Одним из свойств этого штамма является то, что он быстро распространяется", - отметила врач-эпидемиолог.

Напомним, что в Закарпатье у 6 человек, приехавших из России, подозревают штамм Delta.

Кроме того, две дозы Pfizer показали 88% эффективности от штамма "Дельта".