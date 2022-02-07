В Украине уже 75 тыс. подростков прошли полную вакцинацию против COVID-19
По состоянию на 7 февраля 75 тыс. украинских подростков прошли полный курс прививок против COVID-19, из них более 5 тыс. открыли банковские счета для получения выплат в рамках программы "єПідтримка"
Об этом проектный менеджер Министерства цифровой трансформации Павел Русев сказал в комментарии Суспільне.
Он отметил, что из 75 тыс. подростков, прошедших вакцинацию, более 5 тыс. открыли банковские счета для получения 1 тыс. грн в рамках государственной программы "єПідтримка".
"Расширена возможность для подростков потратить эти деньги не только на книги, театры, музеи, железнодорожные билеты, они смогут потратить образовательные услуги - курсы онлайн и офлайн, оплату высших учебных заведений", - отметил Русев.
Он отметил, что для подростков процедура получения выплат за вакцинацию не отличается от взрослых.
"Подростки могут самостоятельно открыть счет. Это может быть в банке или онлайн. Согласие родителей здесь не нужно - потому что в 14 лет наступает неполная дееспособность и они вправе открывать такие счета и распоряжаться деньгами", - пояснил Русев.
- Напомним, 13 декабря 2021 года в Украине стартовал проект "єПідтримка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Он продлится до 18 декабря 2022 года.
- 7 февраля вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому деньги с "єПідтримка". смогут получить полностью вакцинированные от коронавируса украинцы в возрасте от 14 лет.
- Также людям с инвалидностью разрешат тратить тысячу на вакцинацию от COVID-19 на лекарства.
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