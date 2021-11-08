В Украине уже 17 регионов находятся в "красной" зоне, только три - "желтые"

Об этом сообщают в Минздраве .



В Украине только в Закарпатской, Тернопольской и Кировоградской областях установлен "желтый" уровень эпидемиологической опасности.



В Винницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях – "оранжевый".



В свою очередь, в "красную" зону входят Киев и 16 областей:

Херсонская;

Одесская;

Запорожская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Сумская;

Николаевская;

Ровенская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Хмельницкая;

Черниговская;

Львовская;

Волынская.

За сутки 7 ноября наибольший уровень заболеваемости на 100 тыс. населения зафиксирован на Сумщине (1301 случай), Херсонщине (1155) и Хмельнитчине (1063).Самый низкий этот показатель в Кировоградской области - 211 новых случаев инфицирования на коронавирус на 100 тыс. человек.