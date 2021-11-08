В Украине уже 17 регионов находятся в "красной" зоне, только три - "желтые"
С 8 ноября в "красную" зону карантина перешла Волынь. Сейчас уже 17 регионов – "красные"
Об этом сообщают в Минздраве .
В Украине только в Закарпатской, Тернопольской и Кировоградской областях установлен "желтый" уровень эпидемиологической опасности.
В Винницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях – "оранжевый".
В свою очередь, в "красную" зону входят Киев и 16 областей:
- Херсонская;
- Одесская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Сумская;
- Николаевская;
- Ровенская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Хмельницкая;
- Черниговская;
- Львовская;
- Волынская.
Самый низкий этот показатель в Кировоградской области - 211 новых случаев инфицирования на коронавирус на 100 тыс. человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
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