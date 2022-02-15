В Украине увеличился тариф на лечение онкобольных детей, - Ляшко

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.



"В этом году мы заложили еще больше средств на выявление и лечение онкологических болезней, а также увеличиваем тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивает медицинские услуги больницам, лечащим онкобольных детей. В частности, тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей увеличился на 40% (с 90 тыс. грн в 2021 году до 128 тыс. гр. в 2022 году), на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкогематологических заболеваний (лейкемия, лимфома) – на 37%: со 164 тыс. грн до 224 тыс. грн. грн", - сообщил он.



Глава Минздрава отметил, что трансплантацию костного мозга в Украине онкобольным детям производят бесплатно. В 2022 году провели 8 таких операций, а в 2021 году – 77. Минздрав платит 1,8 млн грн за семейную трансплантацию и 2,4 млн за трансплантацию с донорским этапом. Эти деньги покрывают затраты на поиск донора и забор клеток, трансплантацию и посттрансплантационное сопровождение реципиента.



По словам Виктора Ляшко, Минздрав через централизованную закупку полностью обеспечивает потребность в лекарствах для проведения химиотерапии детям.



"За средства государственного бюджета в 2021 году осуществлена закупка 134 позиций лекарственных средств на сумму свыше 222 млн грн. В 2022 году по соответствующему направлению планируется к закупке 139 позиций лекарственных средств и медицинских изделий", - заявил министр.



Он добавил, что об остатках лекарств и сроках ожидаемых поставок можно узнать с помощью чата на странице государственного предприятия "Медицинские закупки Украины".

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